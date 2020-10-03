Пхеньян, , 03:16 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту США Дональду Трампу с пожеланиями скорейшего выздоровления, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Я принял неожиданное известие, что Вы и первая леди получили положительный результат теста на коронавирус. Выражаю соболезнование Вам и Вашей семье. От всей души желаю Вам и первой леди скорейшего выздоровления», — заявил товарищ Ким.

Северокорейский лидер также выразил уверенность, что Трамп и его супруга смогут преодолеть болезнь.

«Шлю Вам и первой леди теплый привет», — добавил Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп был направлен в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где будет лечиться от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что глава государства продолжит исполнять свои обязанности из больницы.

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