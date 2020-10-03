Бразилиа, , 03:09 — REGNUM Пожелания скорейшего выздоровления от COVID-19 американскому президенту Дональду Трампу и первой леди США Меланье Трамп выразил бразильский лидер Жаир Болсонару. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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При этом, по мнению главы Бразилии, заболевание Трампа не должно повлиять на предвыборную кампанию в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп прибыл для продолжения лечения от коронавирусной инфекции в военный госпиталь имени Уолтера Рида в городе Бетесда в американском штате Мэриленд.

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