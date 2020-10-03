Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался передавать свои полномочия вице-президенту из-за госпитализации, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

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По его данным, Трамп продолжит исполнять свои полномочия даже во время прохождения лечения в военном госпитале. Передать на время лечения власть Майку Пенсу он отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланьей заразился коронавирусом нового типа. Позднее было принято решение направить главу государства в военный госпиталь имени Уолтера Рида. Для того, чтобы Трамп продолжил работать, в медучреждении развернули президентский офис.

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