Нижний Новгород, , 02:08 — REGNUM Главный редактор нижегородского оппозиционного сайта Koza. press Ирина Мурахтаевой (Ирина Славина — это псевдоним) 2 октября покончила собой в центре Нижнего Новгорода.

Скрbншот публикации на странице Ирины Cлавиной в Facebook Скриншот из страницы Ирины Славиной в Facebook

Требования Роскомнадзора не позволяют описать детали произошедшего, для понимания достаточно упомянуть следы многочисленных ожогов на теле погибшей.

Ирина Славина выбрала публичный и демонстративный вариант ухода из жизни. Поступок нижегородской журналистки вызвал значительный резонанс в России. Мнениями о причинах произошедшего делятся политики, общественные деятели и коллеги погибшей.

Наиболее распространенной версией о причинах рокового решения журналистки стал обыск, проведенные в ее доме накануне, когда следователи ранним утром искали в доме Славиной свидетельства ее связи с нежелательной в России организацией «Открытая Россия».

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Нижегородский сайт NN.ru опубликовал рассказ Ирины Славиной об обыске:

«Они пришли в шесть часов утра. Дверь открыл мой муж. Сразу же в мою спальню явилась женщина, на глазах которой мне пришлось одеваться, Было более десяти человек, в том числе привезли понятых — двух молодых людей.

Сначала они предложили мне добровольно отдать брошюры и листовки «Открытой России». Поскольку таковых у меня нет и быть не может, я помочь им ничем не могла. После этого они начали методично обшаривать мои шкафы, книжные полки. Но они были не очень тщательны. Их не интересовали бухгалтерские документы «Козы Пресс», чисто символически они прошлись по книгам, полистали альбомы. Забрали все цифровые носители, телефон не только мой, но и моего мужа, ноутбук ребенка, мой ноутбук — такую старую рухлядь с отломанным экраном.

Удалились где-то около 11 часов. Только после этого моя собака смогла выйти на улицу и сделать свои дела. До этого она очень мучилась. Мне не позволили позвонить адвокату. Мужу не позволили позвонить дочери. Она возвращалась сегодня из Питера, и он должен был ее встретить на вокзале в 07:15. Когда дочь сама позвонила отцу на телефон, ему разрешили всё-таки поговорить с ней и предупредить, чтобы она ехала к бабушке.

Спасибо, что разрешили мужу принять лекарство, потому что он пережил тяжелейший инсульт и принимает препараты пожизненно. К счастью, никаких силовых приемов к нам не применяли, иначе неизвестно, во что бы это вылилось для здоровья мужа.

В принципе, они все вели себя довольно корректно, если не считать, что мне не дали связаться с адвокатом. Вещи перемещали аккуратно, бедлам не устроили. Но и протокол изъятых вещей тоже не дали.

Самой пострадавшей оказалась моя мама. У нее завтра юбилей — 70 лет, и она не очень довольна тем «подарком», который мы ей устроили. Она собирается на площадь с пикетом — впервые в жизни».

На следующий день, в юбилей своей матери, Ирина Славина оставила в Facebook запись «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию» и покончила собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде.

Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Ирины, отметив, что «в обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются правоохранительные органы».

Следственный комитет заявил, что смерть Славиной не связана «с проведением у нее накануне гибели обысков». «Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия».

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Отметим, что год назад журналистка в соцсети уже обсуждала идею самосожжения .

Скрbншот публикации на странице Ирины Cлавиной в Facebook Скриншот из страницы Ирины Славиной в Facebook

Спустя несколько часов после трагедии около здания МВД и на Театральной площади в Нижнем Новгороде люди зажгли свечи и возложили цветы в память о погибшей журналистке.

В память о погибшей журналистке © ИА REGNUM