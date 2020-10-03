Рамалла , , 00:44 — REGNUM Не менее 15 палестинцев пострадали в ходе столкновений с военнослужащими армии Израиля на Западном берегу реки Иордан, сообщает Синхуа со ссылкой на источники в медслужбах.

По их данным, 15 молодых людей получили травмы после того, как по ним израильские военные открыли огонь из травматического оружия. Также военнослужащие применили против палестинцев слезоточивый газ. Сам инцидент произошел у деревни Куфр-Каддум. Столкновения произошли в ходе демонстрации палестинцев против строительства израильских поселений на западном берегу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября палестинский президент Махмуд Аббас призвал провести международную конференцию по Палестине под эгидой ООН. Он подтвердил, что готов начать «настоящие мирные переговоры» с Израилем.

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