Париж, , 00:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон пожелали президенту США Дональду Трампу «скорейшего выздоровления». Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Reurters.

Дональд Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Администрация президента Франции сообщила, что глава государства и его супруга «пожелали Дональду и Мелании Трамп скорейшего выздоровления» вскоре после сообщения о заражении американской четы вирусом SARS-CoV-2.

Напомним, ранее 2 октября тест президента СШАДональда Трампана коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заразился коронавирусом