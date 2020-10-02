Баку, , 23:54 — REGNUM Минобороны Азербайджана вновь включило в список потерь противника в Нагорном Карабахе комплекс ПВО С-300, сообщает 2 октября агентство Интерфакс-Азербайджан.

По утверждению военного ведомства Азербайджана, в ходе боёв уничтожено 230 единиц бронетехники Армении и Нагорно-Карабахской Республики.

«По состоянию на 20:00 2 октября подразделения Азербайджанской армии уничтожили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, систем залпового огня, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов, семь складов с боеприпасами, один ракетный комплекс С-300», — цитирует агентство представителя минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении комплекса ПВО С-300 военные Азербайджана заявили еще 30 сентября, снабдив это сообщение фотографией поврежденной пусковой установки С-300. В тот же день выяснилось, что данное фото было сделано в августе 2016 года после аварии на учениях в Астраханской области.

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