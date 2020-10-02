Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил в качестве лечения от коронавирусной инфекции дозу «коктейля из антител» компании Regeneron, сообщил лечащий врач президента Шон Конли в опубликованном отчете для Белого дома.

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Согласно отчету, также Трамп в рамках поддерживающей терапии принимал цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. Президент «утомлен», но находится «в хорошем настроении».

«Первая леди Мелания Трамп чувствует себя хорошо, у нее легкий кашель и головная боль» , — сообщил доктор.

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