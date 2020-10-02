Сочи, Краснодарский край, , 23:45 — REGNUM Арест на десять суток избран в качестве меры пресечения для помощника президента Абхазии по международным связям Ахры Авидзбы судом города Сочи, сообщает 2 октября Sputnik.

По словам секретаря Совбеза Абхазии Сергея Шамбы, суд Сочи не принял во внимание факт, что у Авидзбы есть дипломатический статус.

Шамба «У него есть дипломатический паспорт, они считают, что если он не аккредитован в России как дипломат, значит, не обладает».

По словам Шамбы, Авидзба сам поехал в сочинские следственные органы, чтобы объяснить, что произошло 7 августа 2020 г.

Напомним, 7 августа в интернете появились видеозаписи, где Авидзба за рулём машины протаранил ворота пропускного пункта на границе России и Абхазии.

На следующий день пограничным управлением ФСБ РФ по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении Авидзбы о незаконном пересечения границы.