Ереван, , 23:35 — REGNUM Два беспилотника, запущенные ВС Азербайджана, сбиты ВС Армении, написал 2 октября официальный представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян в Facebook.

Ованнисян «Сбито ещё два беспилотника противника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 октября, азербайджанская сторона применила тяжёлые ракетные установки для атаки на столицу Нагорного Карабаха. Погиб один и ранены, по разным данным, от четырёх до 11 человек.

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