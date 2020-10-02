Степанакерт, , 23:11 — REGNUM Мощным взрывом разрушен мост на реке Акар, соединявший Армению с Нагорным Карабахом, сообщает 2 октября Оперативный штаб Нагорно-Карабахской Республики на своей странице в Facebook.

Военные НКР полагают, что удар по мосту был нанесен войсками Азербайджана при помощи оперативно-тактической ракеты или высокоточной управляемой авиабомбы.

Кроме того, сообщается о серии ракетно-бомбовых ударов по городу Степанакерт, столице Нагорно-Карабахской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Армении сообщило о применении Азербайджаном баллистических ракет израильского производства для ударов по гражданским объектам в Карабахе.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

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