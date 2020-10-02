Степанакерт, 2 октября 2020, 22:38 — REGNUM Один человек погиб и 11 получили ранения в результате ракетного обстрела Степанакерта, сообщил 2 октября уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Артак Бегларян.
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По его словам, сегодня, 2 октября, Степанакерт впервые подвергся обстрелу из тяжёлых ракетных установок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян заявлял, что ВС Азербайджана атаковали столицу Нагорного Карабаха из РЗСО «Смерч».
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