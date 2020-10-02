Токио, 2 октября 2020, 22:37 — REGNUM Российский вертолет нарушил границу воздушного пространства Японии на севере страны, сообщает 2 октября агентство Kyodo со ссылкой на минобороны Японии.

По утверждению военного ведомства, нарушение произошло в районе острова Хоккайдо.

Тип летательного аппарата не уточняется. Время его пребывания в воздушном пространстве Японии не указано.

Российская сторона пока не комментирует эти сообщения.

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