Токио, 2 октября 2020, 22:37 — REGNUM Российский вертолет нарушил границу воздушного пространства Японии на севере страны, сообщает 2 октября агентство Kyodo со ссылкой на минобороны Японии.
По утверждению военного ведомства, нарушение произошло в районе острова Хоккайдо.
Тип летательного аппарата не уточняется. Время его пребывания в воздушном пространстве Японии не указано.
Российская сторона пока не комментирует эти сообщения.
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