Подгорица, , 22:45 — REGNUM 2 октября председатель сейма республики Польши Элжбета Витек поздравила председателя парламента Черногории Алексу Бечича с избранием на этот пост. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Ваша профессиональная карьера и политический опыт на сегодняшний день станут козырем в управлении делами высшего законодательного органа в стране. Я уверена, что крепкое сотрудничество между нашими парламентами будет способствовать укреплению взаимодействия Польши и Черногории и на других уровнях. Необходимо активизировать отношения с Черногорией», — подчеркнула в своём поздравлении Витек.

Бечич поблагодарил председателя польского сейма за поздравления и отметил, что отношения Черногории и Республики Польши после восстановления независимости характеризуются частыми контактами на высшем политическом уровне, интересом к укреплению экономического сотрудничества, а также динамичным сотрудничеством в области энергетики, культуры, науки, образования, обороны и туризма.