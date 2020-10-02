Ереван, , 22:26 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, сообщает 2 октября пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что премьер-министр Армении в разговоре подчеркнул недопустимость привлечения иностранных террористов к участию в боевых действиях.

«Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и разворачивающиеся боевые действия. Премьер Армении поблагодарил французскую сторону за принципиальный и конструктивный подход по недопустимости развязывания войны. Стороны подчеркнули также недопустимость вовлечения иностранных террористов-боевиков в боевые действия», — указано в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что президент Франции подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса, как было указано в заявлении лидеров стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли заявление по Нагорному Карабаху. В нем подчеркивалось самое решительное осуждение эскалации насилия в зоне карабахского конфликта.

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