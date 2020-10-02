Подгорица, , 22:40 — REGNUM 2 октября посол Словении Грегор Прескер в своём поздравлении председателю парламента Черногории Алексе Бечичу со вступлением в новую должность заявил, что Словения считает Черногорию своим близким партнером как в НАТО, так и на пути Подгорицы в ЕС, где Любляна предоставляет ей постоянную и активную поддержку. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Отношения между Черногорией и Словенией действительно дружелюбны, открыты и не обременены проблемами. Я искренне желаю, чтобы наши страны и граждане становились всё ближе друг к другу. Словения считает Черногорию близким партнером как в НАТО, так и на пути Черногории в ЕС, где Словения предоставляет ей постоянную и активную поддержку. Так будет продолжаться и в будущем. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что посольство Словении в Черногории по-прежнему будет стремиться к успешному развитию отношений между нашими странами во всех областях сотрудничества», — говорится в поздравлении.

В ответе послу Прескеру Бечич отметил, что традиционная дружба Словении и Черногории является надежной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений и универсального сотрудничества.