Париж, , 22:11 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 2 октября, во Франции умерли 32 155 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 136 человек. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было зафиксировано 12 148 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 589 тыс. 1276 человек находятся в реанимации, что на 11 человек больше, чем днем ранее.

Напомним, 1 октября от коронавируса во Франции умерли 63 человека. Число заражений за сутки составило 13 970 человек.

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