Белград, , 22:11 — REGNUM 2 октября на пресс-конференции министр иностранных дел Ивица Дачич отреагировал на заявление хорватского члена президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича, заявив, что он не только испытывает кризис идентичности, «потому что, будучи внуком четника, избранный боснийскими мусульманами, он представляет хорватский народ, он также страдает от необходимости обманывать общественность». Комшич же обвинил Дачича в призывах к сербско-хорватскому единству в борьбе с Боснией и Герцеговиной. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Где и когда я, господин Комшич, призывал к борьбе с Боснией и Герцеговиной? И зачем мне это делать, если Сербия, наоборот, постоянно призывает к сохранению территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Но той Боснии и Герцеговины, которая является государством равноправных народов и муниципалитетов, а не исламской джамахирии, которую ваш аятолла Джаферович провозглашает в программе своей партии», — отметил Дачич.

Министр иностранных дел Сербии подчеркнул, что Босния и Герцеговина никогда не станет исламским государством, под предводительством «фальшивого хорватского главнокомандующего», а будет государством равноправных народов, как сербов, так и хорватов, а не только боснийцев.