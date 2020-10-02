Вашингтон, 2 октября 2020, 21:15 — REGNUM Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил журналистам, что администрация ожидает новых случаев COVID-19 среди сотрудников после выявления заболевания у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании.
Однако Медоуз отметил, что у Белого дома есть «план по снижению рисков», чтобы правительство смогло «продолжить работу для американского народа».
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