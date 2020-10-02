Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил журналистам, что администрация ожидает новых случаев COVID-19 среди сотрудников после выявления заболевания у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании.

«Мы начали отслеживание контактов, сейчас приоритет уделяется этому… Я не сомневаюсь, что вирус продолжит распространяться, тесты других людей в Белом доме будут положительными» , — заявил Медоуз.

Однако Медоуз отметил, что у Белого дома есть «план по снижению рисков», чтобы правительство смогло «продолжить работу для американского народа».

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