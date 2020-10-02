Ереван, , 21:07 — REGNUM Армения представит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) доказательства фактов агрессии Азербайджана, сообщил 2 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Президент Арцаха Араик Арутюнян и министр обороны Армении Давид Тоноян в Центре боевого управления армией Минобороны Армении

«Мы представим в ОДКБ факты агрессии Азербайджана против Армении», — сказал представитель военного ведомства.

Кроме того, Ованнисян сообщил, что в Нагорном Карабахе отбиты все попытки противника атаковать.

«Тяжелые бои идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения. В основном ведем оборонительные бои. В некоторых местах идут в ином направлении. Наши бойцы отбивают все атаки противника», — сообщил Ованнисян.

Напомним, Армения, как и Россия, является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В случае нападения третьей страны ОДКБ должно оказывать членам организации военную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, войска Азербайджана с 27 сентября пытаются наступать в Нагорном Карабахе. Им противостоят вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики и Армении.

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