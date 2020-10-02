Донецк, , 21:06 — REGNUM Работа снайпера была замечена вооружёнными силами ДНР в районе села Ленинское 2 октября, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ U.S. Army Europe

Снайперский огонь зафиксирован в 11:25 мск со стороны села Водяное, находящегося на территории, где орудуют украинские формирования. Также зафиксировано применение стрелкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 сентября ВСУ нарушили режим прекращения огня три раза на территории ДНР.

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