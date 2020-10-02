Вашингтон, 2 октября 2020, 20:48 — REGNUM У президента США Дональда Трампа проявились симптомы COVID-19, кашель и лихорадка, его супруга Мелания Трамп переносит болезнь бессимптомно, 2 октября пишет Vanity Fair.
Болезнь может стать серьезной преградой для избирательной кампании республиканцев. По словам собеседника Vanity Fair, есть ощущение, «как будто кампания закончилась вчера».
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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября у Трампа и его супруги был диагностирован коронавирус. Президент и первая леди находятся на самоизоляции в Белом доме.
Отметим, в случае серьезного заболевания президента США власть в стране в соответствии с 25-й поправкой к Конституции должен взять в свои руки вице-президент Майк Пенс.
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