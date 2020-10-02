Вашингтон, , 20:48 — REGNUM У президента США Дональда Трампа проявились симптомы COVID-19, кашель и лихорадка, его супруга Мелания Трамп переносит болезнь бессимптомно, 2 октября пишет Vanity Fair.

«Никто не знает, к чему все это приведет» , — заявил изданию один из бывших чиновников Белого дома, который сообщил данную информацию на условиях анонимности.

Болезнь может стать серьезной преградой для избирательной кампании республиканцев. По словам собеседника Vanity Fair, есть ощущение, «как будто кампания закончилась вчера».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября у Трампа и его супруги был диагностирован коронавирус. Президент и первая леди находятся на самоизоляции в Белом доме.

Отметим, в случае серьезного заболевания президента США власть в стране в соответствии с 25-й поправкой к Конституции должен взять в свои руки вице-президент Майк Пенс.

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