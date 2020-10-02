Оттава, , 20:35 — REGNUM Выдача разрешений на экспорт канадских вооружений в Турцию может быть приостановлена, если выяснится, что их использование приводит к «нарушениям прав человека», заявил 2 октября глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в интервью агентству Canadian Press.

По его словам, уже начато расследование вопроса использования вооружений, проданных Турции Канадой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадским СМИ заявил, что турецкие истребители F-16 обстреливают Нагорный Карабах, атакуя мирных жителей, а «доставленные с Ближнего Востока террористы воюют на стороне Азербайджана под покровительством Турции».

«Я незамедлительно поручил нашим должностным лицам расследовать это. Я готов приостановить или аннулировать любое разрешение… если будет установлено, что оно использовано не по назначению», — сказал глава МИД Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция самым активным образом поддерживает военную операцию Азербайджана против Нагорного Карабаха, где с 27 сентября идут интенсивные бои.

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