Рим, , 20:24 — REGNUM Административный трибунал итальянского региона Лацио (Рим) в пятницу, 2 октября, отменил решение местных властей об обязательности прививок от гриппа осенью 2020 года для граждан старше 65 лет.

Власти Лацио (еще весной 2020 года) предполагали таким способом защитить граждан «группы риска». За неисполнение предполагаемой новой нормы должно был быть установлено наказание в виде запрета непривитым гражданам старше 65 лет посещать общественные места.

Решение было отменено трибуналом по формальным критериям — такого рода вопросы, с точки зрения судей, являются исключительной компетенцией национальных (а не региональных) властей.