Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Вооруженные силы США не повышали уровень боевой готовности после извещения о том, что верховный главнокомандующий Дональд Трамп заразился коронавирусом, заявил 2 октября официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Изменений в уровнях боеготовности военного ведомства США нет. Вооруженные силы США готовы защищать нашу страну и её интересы. Нет изменений в боеготовности или потенциале наших вооруженных сил», — указано в тексте заявления.

При этом сообщается, что полеты воздушных командных пунктов E-6B американских ВМС у восточного и западного побережий США, начавшиеся практически сразу после сообщений об обнаружении коронавируса у Трампа, являются простым совпадением.

«Любое совпадение по времени с президентским объявлением является чистой случайностью», — сообщил Хоффман.

Кроме того, Хоффман сообщил, что у министра обороны США Марка Эспера и председателя Комитета начальников штабов американских ВС Марка Милли, которые недавно лично контактировали с Трампом, коронавируса не выявлено.

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