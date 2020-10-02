Ереван, 2 октября 2020, 20:18 — REGNUM Все атаки азербайджанских военных в Нагорном Карабахе отражены, сообщили 2 октября в армянском минобороны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
Военные Армении добавили, что им удалось продвинуться вперёд на отдельных участках.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, три удара ракетами были нанесены по Степанакерту азербайджанскими ВС вечером 2 октября.
Читайте ранее в этом сюжете: Ереван сообщил об обстреле Степанакерта РСЗО «Смерч»