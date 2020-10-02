Загреб, , 20:17 — REGNUM Госсекретарь Майк Помпео 2 октября в Хорватии прокомментировал тему закупки хорватскими ВВС военных самолетов.

«Я уверен, что американские товары — это фантастика. Знаю, что есть и другие участники торгов и желаю, чтобы Хорватия получила лучшее соотношение цены и качества. Мы всегда хотим четко понимать возможности наших продуктов. Мы предоставим помощь и финансирование, чтобы сделать наше предложение заманчивым. Но в конечном итоге решение будет вынесено на суверенное государство Хорватия», — сказал Помпео.

Ранее Помпео предупредил руководство Хорватии о том, что стоит очень внимательно и, оценивая риски, подходить к экономическому сотрудничеству с Китаем.

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