Псков, , 20:25 — REGNUM Псковской области следует задуматься о жизни после того, как дотации из федерального центра иссякнут. Об этом заявил новый глава регионального отделения «Партии Дела», депутат Псковской городской думы Григорий Турчин.

По его словам, деятельность на посту председателя регионального отделения он фактически начал еще в июне 2020 года, после приглашения секретаря федерального совета партии Алексея Лапушкина, который считает Турчина «ценным приобретением». «Он человек опытный, принципиальный и стойкий», — добавил Лапушкин.

В свою очередь Григорий Турчин подчеркнул, что партия будет делать упор на малый и средний бизнес, так как крупный бизнес и так находит поддержку во власти, в то время как на сектор МСП «сегодня практически не обращают внимания».

Увидеть это можно и на примере Пскова, считает Григорий Турчин, где «малый и средний бизнес поддержки не имеет».

«В отчетах главы города и главы администрации даже нет раздела «Экономика», а это значит, что на территории города Пскова ее не существует. Из 5 млрд бюджета города Пскова 1,7 млрд — собственные налоги. Остальное — это субсидии, дотации, которые через какое-то время исчезнут. После того, как построят дороги, приведут в порядок инфраструктуру, нам придется жить за собственные средства. У нас уже сейчас нечего продавать. Поэтому, я считаю, мы должны обратить внимание на малый и средний бизнес», — сказал Турчин.

Он признал, что несколько структур в Пскове в теории занимаются экономической политикой, в том числе общественное движение «Опора России» и экономический комитет.

«Но выхлоп — ноль», — считает Турчин, добавляя, что «федеральные сети уничтожают местных торговцев».

По его словам, во Пскове ежегодно 1,7 млрд рублей уходят на социальные выплаты и зарплату бюджетникам.

«Других денег у нас нет, развиваемся мы за счет федеральных средств. Этот момент надо кардинально менять», — подчеркнул депутат Турчин.

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