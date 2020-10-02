Загреб, , 19:57 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Хорватии, прокомментировал строительство моста Пелешац, который строят китайские, а не американские компании.

Майк Помпео State.gov

Он назвал это суверенным решением Хорватии и отметил, что нужно понимать риск, связанный с действиями Коммунистической партии Китая, участвующей в такой деятельности.

«Я не знаю подробностей этой работы, но почти каждый пример, который я изучал, показывал участие государственных компаний Китая. Запад, Европа и трансатлантические отношения не работают так. Мы относимся друг к другу справедливо. Я хочу, чтобы все страны, в том числе Хорватия, широко открывали глаза, когда они ведут дела с Коммунистической партией Китая. Слишком часто Китай не помогает государству, в котором ведет коммерческую деятельность», — сказал Помпео.