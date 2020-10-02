Бишкек, , 19:54 — REGNUM В преддверии выборов в парламент Киргизии центральная избирательная комиссия зарегистрировала 86 жалоб на нарушение избирательного законодательства. Об этом стало известно в ходе заседания координационной группы оперативного реагирования ЦИК.

Сотрудники центризбиркома раскрыли подробности этих противоправных деяний представителям госкомитета нацбезопасности, министерства внутренних дел и генеральной прокуратуры республики.

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По их словам, в список попали 40 обращений по фактам подкупа избирателей, 27 — по фактам злоупотребления административным ресурсом, 9 — о подделке избирательных документов, 8 — о нарушении условий предвыборной агитации и по одному — по фактам воспрепятствования осуществлению избирательного права и повреждения агитационного баннера.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии должны состояться 4 октября 2020 года. На 120 депутатских кресел претендуют представители 16 политических партий.

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