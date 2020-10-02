Загреб, , 19:52 — REGNUM «Я был на Кипре, в Греции, несколько раз на Балканах. Хорватия и хорватский народ особенно важные партнеры. Я сожалею, что государственный секретарь не посещал Хорватию восемь лет, но сегодня мы здесь. Я видел, что хорватские солдаты сражались вместе с американцами в миссиях НАТО, я был свидетелем отличной работы. Надеюсь, что мы продолжим расширять экономическое сотрудничество. Мы продолжим укреплять наши отношения», — заявил госсекретарь США Майк Помпео, прибывший 2 октября в Дубровник.

По его словам, администрация Трампа сейчас уделяет особое внимание региону Западных Балкан, и Хорватии, в частности.