Вашингтон, 2 октября 2020, 19:52 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден подтвердил в своем сообщении в Twitter, что у него отрицательный тест на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября коронавирусная инфекция была выявлена у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп. Супруги самоизолировались в Белом доме.
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