Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден подтвердил в своем сообщении в Twitter, что у него отрицательный тест на коронавирус.

«Я рад сообщить, что у нас с Джилл (супруга Байдена — прим. ИА REGNUM) отрицательный результат… Спасибо всем, что беспокоились… Носите маску, держитесь на расстоянии и мойте руки» , — написал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября коронавирусная инфекция была выявлена у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп. Супруги самоизолировались в Белом доме.

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