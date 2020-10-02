Ереван, 2 октября 2020, 19:50 — REGNUM Реактивная система залпового огня «Смерч» была применена ВС Азербайджана при обстреле Степанакерта 2 октября, сообщил уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян.
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По данным единого информационного центра при правительстве Армении, по столице Нагорного Карабаха ВС Азербайджана нанесли три удара «тяжёлыми ракетами».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о новом обстреле столицы Нагорного Карабаха заявили 2 октября в МИД Армении.
Предыдущий обстрел Степанакерта ВС Азербайджана осуществили днём сегодня, 2 октября. В армянском минобороны заявили о применении азербайджанцами баллистических ракет.
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