Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил перед выступлением в Конгрессе, что его тест на коронавирус является отрицательным, 2 сентября сообщает агентство Reuters.

«В качестве меры предосторожности сегодня утром меня проверили на COVID-19, и результат был отрицательным. Я буду выступать в Конгрессе в соответствии с графиком» , — сообщил Азар.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании был подтвержден коронавирус. Президент и первая леди отменили поездки и мероприятия и изолированы в Белом доме.

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