Москва, , 19:38 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе стала темой переговоров российского и иранского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Мохаммада Джавада Зарифа, сообщили 2 октября в пресс-службе МИД РФ.

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Москва и Тегеран выразили серьёзную озабоченность вовлечением наёмников из Сирии и Ливии в войну в Нагорном Карабахе. Стороны согласились, что боевые действия должны быть прекращены, провокации недопустимы, как и «воинственная риторика».

Москва продолжает выступать посредником в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США и Франция) в урегулировании политико-дипломатическими средствами конфликта в Нагорном Карабахе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, воинственная риторика в войне, которая продолжается в Нагорном Карабахе с 27 сентября 2020 г., наблюдается со стороны Турции и Азербайджана.

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