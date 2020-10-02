Вашингтон, 2 октября 2020, 19:30 — REGNUM Глава Пентагона Марк Эспер сдавал тесты на коронавирус 28 и 30 сентября, их результаты были отрицательными, 2 октября сообщило Министерство обороны США.
Сообщается, что проверка на COVID-19 главы Объединенного комитета начальника штабов Марка Милли, который ранее встречался с президентом США Дональдом Трампом, не выявила заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября у президента США и первой леди Мелании Трамп был выявлен коронавирус. Трамп и его супруга изолированы в Белом доме.
По сообщению правительства США, президент хорошо себя чувствует, у него нет серьезных симптомов заболевания. Вопрос применения 25-й поправки Конституции и замены Трампа на вице-президента Майка Пенса не рассматривается.
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