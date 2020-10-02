Степанакерт, , 19:25 — REGNUM О втором за день обстреле Степанакерта со стороны ВС Азербайджана сообщили 2 октября в МИД Нагорного Карабаха.

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Отмечается, что, предположительно, мины сбрасываются на нагорно-карабахскую столицу с беспилотников. Обстрелам подвергается центр Степанакерта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее днём Степанакерт уже был атакован азербайджанскими ВС. По сообщению из Нагорного Карабаха, азербайджанцы обстреливали автобусы с журналистами.

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