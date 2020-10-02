Подгорица, , 19:23 — REGNUM Представитель черногорского движения URA, входящего в коалицию «Черное на белое», которая составляет часть нового парламентского большинства, Филипп Аджич заявил, что URA не будет голосовать за отмену спорного закона, но готова голосовать за поправки.

«Черногории нужен закон о свободе вероисповедания, но ей нужен современный и недискриминационный закон», — сказал Аджич.

«Закон необходим, так как ни одна религиозная организация, ни физическое, ни юридическое лицо не может быть выше или вне закона или конституции, даже Сербская православная церковь. Мы категорически против дискриминации любой религиозной общины», — сказал Аджич.