Исламабад, , 18:54 — REGNUM Пакистан считает «безответственными» сообщения ряда СМИ о том, что военнослужащие пакистанской армии якобы участвуют в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, заявил 2 октября официальный представитель пакистанского МИД Захид Хафиз Чоудри.

Его заявление транслировал пакистанский телеканал Geo TV.

«Подобные заявления носят спекулятивный характер и безосновательны. Пакистан глубоко озабочен ухудшением обстановки с безопасностью в нагорно-карабахском регионе», — сказал Чоудри.

При этом он подчеркнул, что официальная позиция Пакистана по этому конфликту совпадает с точкой зрения Азербайджана и обвинил Армению в провоцировании боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои. Вооруженные силы Азербайджана и противостоящие им военные Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении активно применяют тяжелую артиллерию, танки, авиацию и беспилотники. Обе стороны несут заметные потери в людях и технике.

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