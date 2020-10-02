Вашингтон, , 18:45 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией после президентских выборов в республике. Об этом сообщило 2 октября министерство финансов США.

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Как отмечается, персональные ограничительные меры вводятся в отношении восьми официальных лиц Белоруссии, в их числе — министр внутренних дел Юрий Караев и секретарь ЦИК Елена Духайло.

Напомним, ранее на неделе Великобритания и Канада ввели персональные санкции в отношении восьми высокопоставленных лиц Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко.