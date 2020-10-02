Москва, , 18:41 — REGNUM Ответные санкции Белоруссии в отношении Европейского союза будут автоматически применяться и со стороны России в рамках союзнических обязательств. Об этом сообщила 2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По её словам, в Москве расценивают санкции ЕС против Белоруссии как «открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

Захарова также обратила внимание на то, что со стороны ЕС не прозвучало «ни слова в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии путём общенационального диалога».

В целом представитель МИД России отметила, что Запад «вновь хватается за санкционный инструмент», который является односторонним и нелегитимным, подрывает полномочия Совета Безопасности ООН и ведёт к «дальнейшей эрозии международного права».

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