Москва, , 18:38 — REGNUM В ходе встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена было зафиксировано совпадение подходов Москвы и Вашингтона к кризису в Нагорном Карабахе, сообщил 2 октября журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

По его данным, стороны отметили необходимость скорейшего запуска мирного процесса по урегулированию вопроса Нагорного Карабаха.

«Сторонами зафиксировано совпадение подходов к проблеме Нагорного Карабаха и подтверждена необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей ее решения», — сказал Аношин.

Кроме того, в ходе встречи была «отмечена востребованность диалога по контртеррористической проблематике и вопросам информационной безопасности».

Также стороны договорились «о продолжении регулярного обмена мнениями по линии Совета безопасности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои. Вооруженные силы Азербайджана и противостоящие им военные НКР и Армении активно применяют тяжелую артиллерию, танки, авиацию и беспилотники. Потери в людях уже исчисляются сотнями.

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