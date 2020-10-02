Черновцы, Украина, , 18:35 — REGNUM Военной помощи со стороны Украины не будет ни Армении, ни Азербайджану, заявил 2 октября украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «Украина-24».

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Выступая в Черновицкой области, Зеленский сказал:

«Речь не идёт о том, что Украина будет оказывать военную помощь какой-либо стране».

Украинский президент призвал Ереван и Баку прекратить войну и начать мирные переговоры. При этом он указал на то, что украинские власти выступают за территориальную целостность Азербайджана.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Людмила Марченко («Слуга народа») заявила о готовности Украины «на разных площадках» поддерживать Баку, в том числе и с точки зрения военной поддержки.

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