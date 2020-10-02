Симферополь, 2 октября 2020, 18:23 — REGNUM Александр Остапенко официально назначен на пост министра здравоохранения Республики Крым. Соответствующий указ главы Крыма опубликован на сайте правительства региона 2 октября.
«Назначить Остапенко Александра Ивановича на государственную должность Республики Крым — министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Аксёнов уволил с поста министра здравоохранения региона Игоря Чемоданова, проработавшего в должности чуть более года. Александр Остапенко до нового назначения работал главным врачом Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко.
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