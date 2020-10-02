Нью-Йорк, США, , 18:19 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) призвал продлить генсек ООН Антониу Гутерреш 2 октября на заседании ГА ООН.

Генсек ООН заявил, что риск ядерной войны вырос из-за «недоверия и напряженности» между ядерными державами. Он напомнил, что в феврале 2021 г. завершается действие СНВ-3, а значит, есть риск «возвращения неограниченной стратегической конкуренции».

Гутерреш «По этой причине крайне важно, чтобы РФ и Соединённые Штаты без промедления продлили действие СНВ-3 на максимальный срок в пять лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-американский договор СНВ-3 не продлевается только потому, что этому препятствует Вашингтон.

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