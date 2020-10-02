Ереван, , 18:05 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана применяют баллистические ракеты для ударов по гражданским объектам в Нагорном Карабахе, сообщил 2 октября официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По мнению военного ведомства Армении, удары по гражданским объектам производятся при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов LORA, закупленных Баку в Израиле.

«Гражданские объекты становятся целью для баллистических ракет противника. Предполагается, что использовали ракеты типа LORA», — написал Ованнисян, снабдив сообщение фотографиями нанесенных повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Военные Азербайджана пытаются наступать, однако не могут добиться заметных успехов. Обе стороны несут потери в людях и технике.

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