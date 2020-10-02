Париж, , 18:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по новому Закону о борьбе с исламским сепаратизмом компании должны будут отказаться от поддержки каких-либо религий. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Le Figaro.

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В своей речи, в которой президент представил проект будущего закона, он заявил, что «все публичные компании должны будут осуществлять свою деятельность в соответствии с принципом религиозного нейтралитета». Сотрудники компаний должны будут также придерживаться этого принципа.

Напомним, ранее 2 октября Макрон представил проект Закон о борьбе с исламским сепаратизмом, который правительство страны рассмотрит 9 декабря.

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