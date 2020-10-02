Женева, Швейцария, 2 октября 2020, 18:04 — REGNUM Тема войны в Нагорном Карабахе обсуждалась на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника американского президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена, сообщил 2 октября журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.
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Также Патрушева и О'Брайен обсуждали вопрос нераспространения ядерного оружия, контакты по совместной антитеррористической деятельности, контроль над вооружениями, аспекты безопасности в применении информационно-коммуникационных технологий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона официально выступила с осуждением боевых действий в Нагорном Карабахе.
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