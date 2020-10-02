Ростов-на-Дону, , 18:07 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководителями и преподавателями колледжей, представителями экспертного сообщества и студентами в Ростове-на-Дону заявил, что удивлён востребованности инновационных специальностей.

Посещение колледжа связи и информатики Government.ru

«Я удивляюсь тому, какие специальности сегодня в нашем профессиональном среднем образовании востребованы: и робототехника, тут же и искусственный интеллект, и система программирования. Это очень здорово», — цитирует премьер-министра РФ ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что в течение трёх лет в России по международным стандартам оснастят 5 тыс. мастерских колледжей и техникумов, а на реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы» будет направлено 22 млрд рублей.

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