Ростов-на-Дону, , 17:56 — REGNUM В течение трёх лет в России по международным стандартам оснастят 5 тыс. мастерских средних специальных учебных заведений (ссузов). Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший 2 октября с рабочей поездкой в Ростов-на-Дону.

«В течение следующих трёх лет мы оснастим по международным стандартам современным производственным и лабораторным оборудованием не менее 5 тыс. мастерских, и сегодня уже создано 800 мастерских по всей стране. До конца этого года появится еще более 700 с лишним», — сказал премьер-министр России (цитата ТАСС).

ИА REGNUM ранее сообщало, что в программу рабочей поездки главы правительства РФ в Ростов-на-Дону была включена встреча с руководителями и педагогами российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами.

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